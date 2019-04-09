В Украине появились крылатые ракеты с дальностью полета более тысячи километров

Украина обладает возможностью уничтожать любой вражеский корабль в радиусе 300 км.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине появились высокоточные крылатые ракеты с дальностью полета более тысячи километров, способные нести боевую нагрузку в 150 килограмм.

Об этом Порошенко сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Мы начали важнейшие испытания крылатых ракет ... У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, которая способна стрелять более чем на тысячу километров и способна нести боевую нагрузку в 150 кг, высокоточная и это все создано украинскими специалистами. ВСУ сейчас учатся их применять», - заявил он.

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«Мы получили возможность уничтожать любой корабль в радиусе 300 км, который осмелится приблизиться и атаковать нас и эту ракету не выдержит корабль малого и среднего класса. Это резкое увеличение обороноспособности», - добавил президент.

Порошенко отметил, что Украина ранее «отдала» крылатые ракеты, которые могли нести ядерные боеголовки.

Также президент напомнил, что Украина провела заключительные испытания ракетного комплекса «Ольха-М». «У нас на сегодняшний день «Смерч» и «Ураган» летают не более чем на 65-70 км, а сейчас будут на 130 км и высокоточно».

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2018 украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету «Нептун». Завершение разработки и начало испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей по проекту «Нептун» запланирован на 2019 год.

Госбюджетом-2019 на нужды армии предусмотрено более 102 млрд грн.

5 апреля в Одесской области прошли успешные завершающие испытания крылатой ракеты "Нептун" в условиях противодействия РФ средствами радиоэлектронной борьбы.