Business Insider: Российский Су-57 никогда не попадет на поле битвы

Москва до этого времени смогла построить только один самолет с более или менее подходящими характеристиками и вряд ли скоро построит больше.

Россия хотела, чтобы ее так называемый «стелс-истребитель» Су-57 стал эффективным оружием против американских F-35 и F-22.

В Москве возлагали большие экспортные надежды на этот самолет. Но программа умерла унизительной смертью, поскольку лишь один-единственный Су-57 работает более или менее должным образом.

Об этом пишет Business Insider, напоминая, что в арсенале России сейчас лишь 10 таких истребителей. В это время, США и их союзники имеют на вооружении больше 360 F-35 и 170 F-22. Более того, лишь один российский Су-57 оснащен двигателем, который позволял ему претендовать на статус истребителя пятого поколения.

Читайте такжеNational Interest: Расхваленный Су-57 лишь декорация, которая не поможет армии России

В Кремле хвастались, что до конца 2018 года армия получит еще 12 передовых самолетов. Но их производство отложили до 2020-го. И нет гарантии, что все самолеты будут иметь нужные им двигатели. Короче говоря, Су-57 до сих пор не серийный истребитель. А поскольку таких самолетов существует слишком мало, они не будут иметь большое влияние на поле битвы. В лучшем случае Су-57 станет прототипом, на основе которого будет разработан целый ряд радаров и сенсоров. И эту технику Москва может попробовать интегрировать в более старые истребители.

Также Су-57 может помочь России в получении опыта и понимания построения стелс-самолета. Хотя на самом деле этот истребитель не имеет серьезных стелс-возможностей. До этого времени только США и Китаю удалось построить реальные машины, которые могут избегать обнаружения на радарах.

Читайте также: Business Insider: Россия хвастается новыми ракетами для Су-57, которые нельзя установить на самолет

Су-57 не пойдет в массовое производство, несмотря на объявление Кремля в 2018 году. И он не может нести нужное вооружение без размещения его под крыльями. А это полностью перечеркивает все надежды, что самолет будет невидим на радарах.