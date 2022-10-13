Также подтверждено поражение двух вражеских военных объектов в районе населенного пункта Бурчак Запорожской области.

За сутки украинские военные поразили 16 районов сосредоточения силы и техники врага и уничтожили два склада боеприпасов.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

"Противник ежедневно несет потери. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение более 13 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника", - рассказали в Генштабе.

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Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили восемь вражеских беспилотников, шесть из них - "Shahed -136".

"Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов.

Кроме того, подтверждено огневое поражение 12 октября текущего года двух вражеских военных объектов в районе населенного пункта Бурчак Запорожской области. Потери оккупантов уточняются", - говорится в сводке.

Война в Украине: что известно о ситуации на фронте

Сегодня состоялся очередной обмен пленными, еще 20 защитников Украины вернулись домой. Сейчас они проходят медицинское освидетельствование.

Россияне пытались прорваться под Херсоном, однако ВСУ жестко ответили оккупантам. За последние сутки ВСУ уничтожили пять полевых складов россиян на правом берегу Днепра. Также стало известно, что в Херсоне оккупанты расстреляли дирижера филармонии за отказ сотрудничать.

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