Это первая жертва среди журналистов.

В результате ракетного удара по Киевской телебашне погиб представитель средств массовой информации - оператор одного из телеканалов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"К сожалению, уже есть первая жертва среди журналистов. Оператор одного из телевизионных каналов погиб фактически на улице, когда прилетела ракета в телевизионную вышку, - то, что произошло вчера на Дорогожичах", - сказала она.

Одновременно на сайте канала Live сообщается, что во время обстрелов оккупантами телебашни в Киеве погиб оператор канала Live Евгений Сакун.

Как сообщал УНИАН, 1 марта российские войска пытались ракетой сбить телебашню в Киеве, однако попали в Бабий Яр.

По предварительным данным, в Киевскую телебашню попали две ракеты, сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, была повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрела оккупантами Киевской телевизионной башни предварительно погибли 5 человек и 5 человек пострадали.

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