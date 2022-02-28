Безвиз вводится временно на период действия военного положения.

Президент Украины Владимир Зеленский вводит с 1 марта безвизовый режим для иностранцев, желающих вступить в интернациональный легион обороны Украины.

Об этом говорится в указе главы государства №82/2022 от 28 февраля.

В частности, президент в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины постановил "ввести с 1 марта 2022 года временно на период действия военного положения до принятия президентом Украины соответствующего решения безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором".

Также Кабинету министров Украины поручено принять меры, вытекающие из этого указа.

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