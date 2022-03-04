Президент подчеркнул, что если Украина не выдержит – не выдержит вся Европа.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейцам с призывом выходить на улицы своих городов и поддерживать Украину в войне с Россией.

Об этом он заявил во время телемоста и обращении к жителям европейских городов, которые приняли участие в акции в поддержку Украины.

Во время прямого включения из Офиса президента Зеленский отметил, что первую минуту своего выступления он отдает увековечению памяти всех погибших украинских военных, спецслужащих, полицейских, разведчиков, пожарных – "тех, кто отдал свою жизнь, кто сейчас среди нас, но мы их уже не видим".

"Вторую минуту я хочу предоставить также молчанию – в честь наших гражданских: взрослых и детей, десятков и сотен тех, кто отдал свою жизнь, но не знал об этом. Отдал жизнь и получил вечный покой. Прошу почтить молчанием их память", - сказал глава государства.

А третью минуту президент посвятил народам Европы.

"Не молчите. Выходите на улицы. Поддерживайте Украину. Поддерживайте нашу свободу. Потому что это - победа не только над российскими военными, это победа света над тьмой. Это победа добра над злом. Победа свободы над тем, что происходит сегодня у нас, на территории Украины. Не молчите, поддерживайте Украину. Потому что если Украина не выдержит – не выдержит вся Европа. Если Украина упадет – рухнет вся Европа. И если мы победим – а я уверен в нашем народе, я уверен в вас, – это будет большая победа демократии, ценностей, победа свободы", – сказал Зеленский.

"Тогда минуты молчания превратятся в годы расцвета. Европа, будь такой же крепкой, как народ Украины. Слава Украине!"– подчеркнул президент.

Митинги в поддержку нашего государства и против русского вторжения состоялись во Франкфурте, Праге, Лионе, Тбилиси, Вене, Братиславе, Вильнюсе. Всего в них приняли участие около 200 тысяч человек.

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