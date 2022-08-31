Украина нуждается в постоянной достаточной поддержке оружием и снарядами, финансовой поддержке.

Активные боевые действия в Украине с применением всех видов вооружения, кроме оружия массового поражения, продолжаются на линии в 1300 километров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время видеовыступления на конференции "Форум 2000" в Праге (Чехия).

"Линии фронта на украинской земле – 2,5 тысячи километров. Активные боевые действия с применением всех возможных видов вооружения, кроме, к счастью, оружия массового поражения, продолжаются на линии в 1300 километров. Представьте этот масштаб! Это как дорога от Киева до Праги", - сказал он.

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Зеленский отметил, что у России осталось очень много оружия и снарядов еще со времен Советского Союза и оккупанты не сдерживают себя нормами любых конвенций и даже элементарной человечности.

"Они жестоко обстреливают наши города из артиллерии. Каждый день и каждую ночь люди гибнут от этих страшных обстрелов, от ракетных, авиационных ударов", - отметил президент.

По его словам, массовый террор против людей на оккупированной территории достиг уровня, который Европа видела только во время Второй мировой войны от нацистов.

"Россия шантажирует Украину, Европу, мир радиационной катастрофой на Запорожской атомной станции. Вдумайтесь в это! Ни один враг человечества еще не доходил до такого шантажа – не превращал атомную станцию в поле битвы", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, всем вместе нужно сделать еще очень много, чтобы одержать победу в этой битве за жизнь. Он подчеркнул, что Украина нуждается в постоянной поддержке оружием и снарядами, чтобы не просто удерживать фронт, а "выгнать тиранию с нашей земли, окончательно разрушить ее планы по покорению Украины и кого-либо другого в Европе". Он добавил, что Украина нуждается в финансовой поддержке, и все лидеры свободного мира, руководители европейских структур знают об этой потребности.

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