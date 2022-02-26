Он отмечает, что украинцы героически оказывают сопротивление агрессии, а потери врага очень серьезные.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что главная цель Украины - окончание этой бойни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем обращении, обнародованном в Telegram-канале президента.

"Наша главная цель - окончание этой бойни. Потери врага очень, очень серьезные. Это сотни, сотни убитых солдат, перешедших нашу границу, перешедших на нашу землю. Имеем потери, к сожалению, и мы. Украинцы героически оказывают сопротивление агрессии", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что эту агрессию невозможно оправдать, поэтому оккупантам приходится придумывать все абсурдные обвинения, чтобы "говорить хотя бы что-то".

"Уверен, что эти обвинения - они необъективны, в них никто не поверит, не поверят украинцы, не поверит мир, не поверят граждане Российской Федерации. Просто нет и не может быть такой правды, которая бы могла объяснить, почему обстреливают из реактивной артиллерии детские сады и жилую инфраструктуру", - подчеркнул Зеленский.