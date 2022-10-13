Генеральный секретарь НАТО в очередной раз подчеркнул, что в случае применения даже маломощного ядерного оружия, Россия столкнется с тяжелыми последствиями.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что применение Россией ядерного оружия против Украины будет свидетельствовать о пересечении важной линии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе после завершения двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

"Будут тяжелые последствия, если Россия применит ядерное вооружение или любой вид ядерного оружия против Украины. Это то, о чем Россия знает. НАТО и союзники передают Это России разными способами. Мы не собираемся говорить, как точно мы отреагируем, конечно, это фундаментально изменит характер конфликта. Это будет означать, что очень важная линия была перейдена. Даже любое применение маломощной ядерного оружия будет очень серьезным делом, что фундаментально изменит характер войны в Украине. И конечно, это будет иметь последствия. Россия знает, что будут последствия", - сказал Столтенберг.

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Ядерные угрозы РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия знает о тяжелых последствиях в случае применения ядерного оружия.

24 сентября вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам президента РФ о возможности применения ядерного оружия. По словам Борреля, война достигла "опасного момента".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество действовать на опережение и не позволить России реализовать ее катастрофические сценарии. Президент призвал принимать превентивные меры к России, которая осуществляет ядерный шантаж. Также Столтенберг заявил, что ядерные угрозы Путина не остановят НАТО от поддержки Украины в освобождении ее территорий.

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