Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили, в частности, 4 пункта управления противника.

За прошедшие сутки наши защитники хорошенько ударили по оккупантам. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины рассказал, сколько раз рашисты получили по зубам от военных.

"Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам противника, а также удар по позиции его зенитно-ракетного комплекса. Кроме того, сбито 3 вражеских разведывательных БпЛА", - говорится в новой своде.

Кроме этого, стало известно о работе ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины. Они поразили 4 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 2 района сосредоточения артиллерии. Также защитники Украины попали в склад боеприпасов и поразили 2 других важных вражеских объекта.

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