За прошедшие сутки наши защитники хорошенько ударили по оккупантам. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины рассказал, сколько раз рашисты получили по зубам от военных.
"Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам противника, а также удар по позиции его зенитно-ракетного комплекса. Кроме того, сбито 3 вражеских разведывательных БпЛА", - говорится в новой своде.
Кроме этого, стало известно о работе ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины. Они поразили 4 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 2 района сосредоточения артиллерии. Также защитники Украины попали в склад боеприпасов и поразили 2 других важных вражеских объекта.
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