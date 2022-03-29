Также зафиксировано около 280 обстрелов противником из РСЗО типа "Град".

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 46 раз обстреляли районы Харькова и области.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"За прошедшие сутки российские оккупационные войска 46 раз обстреливали районы Харькова и области: Салтовка, "Новые Дома", поселок Жуковского, Пятихатки, Алексеевка, "Горизонт", Кулиничи, Чугуев, Дергачи. Также зафиксировано около 280 обстрелов противником из РСЗО типа "Град", - отметил он.

По словам Синегубова, по городу Люботин враг выпустил две крылатые ракеты, один человек погиб, есть пострадавшие.

В течение суток спасатели ликвидировали пожары и в Чугуевском районе.

"Вооруженные силы Украины держат позиции, на сегодня ведутся операции по вытеснению врага с Роганского, Чугуевского, Дергачевского направлений. Критической точкой остается Изюм, там ведутся ожесточенные бои", - добавил он.

Глава ОВА уточнил, что за сутки в Харьковском районе ВСУ захватили большое количество российской техники, в том числе средства радиоэлектронной борьбы.

Также украинские военные ликвидировали еще один российский самолет и беспилотник.

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