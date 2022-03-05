Заместитель министра обороны сообщила, что после завершения войны тероборона не будет расформирована.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что 100 тысяч украинцев вступили в территориальную оборону с начала вторжения россии в Украину.

Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона.

"За 10 дней войны к нам пришли около 100 тысяч человек в тероборону. Записаться очень просто. У нас работает сайт https://sprotyv.in.ua/.

Там есть все контакты, там есть горячая линия, вас полностью проконсультируют, что именно нужно делать и куда обращаться", - сказала она.

По словам Маляр, после завершения войны тероборона не будет расформирована, а станет частью системы обороны Украины.

"Победа - это победа, но россия будет оставаться там, где она сейчас остается. Поэтому враг у нас будет столько, сколько будет наш северный сосед рядом с нами. Поэтому мы должны быть всегда готовы к этому сопротивлению. Поэтому закон о национальном сопротивлении как раз предусматривает эту систему, когда каждый житель своей общины имеет возможность защищать свою общину", - сказала она.

Вас также могут заинтересовать новости: