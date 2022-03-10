По его словам, в Киеве оккупанты терпят поражение.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время телемарафона заявил, что окружить столицу Украины невозможно, поэтому за это можно не волноваться.

"Киев окружить невозможно, взять его невозможно. За это можно не волноваться. Под Киевом и в Киеве действует достаточно большая группировка наших войск, которая уничтожает противника. Вчера нанесли очередные мощные удары, во время одного из которых погиб командир полка, который наступал на Киев со стороны Броваров. Мы имеем преимущество на поле боя...они постоянно теплят поражение", - заявил Арестович.

Напомним, ранее Алексей Арестович назвал регионы Украины, из которых лучше временно уехать.

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