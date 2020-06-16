ВСУ уничтожили склад боеприпасов террористов на Донбассе (видео)

Защитники отметили, что так выглядит адекватный ответ на провокации врага.

Украинские воины мощным ударом полностью уничтожили склад боеприпасов террористов на Донбассе.

Кадры обнародовала пресс-служба 24 ОМБр ВСУ имени короля Данила в Facebook.

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"Несмотря на значительные потери, которые враг несет в полосе ответственности 24 ОМБр имени короля Данила, он продолжает осуществлять обстрелы позиций наших бойцов. Поэтому королевскими пехотинцами было обнаружено место сосредоточения вражеских боеприпасов на одной из позиций, которые оккупанты свозили туда в течение нескольких суток", – говорится в сообщении.

Благодаря умелым и скоординированным действиям военнослужащих бригады этот склад удалось полностью уничтожить точечным ударом дежурных огневых средств.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщал, что на позициях 7-й мотострелковой бригады ВС РФ близ Логвиново на Светлодарской дуге были уничтожены семь военнослужащих противника, включая трех "командиров".

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