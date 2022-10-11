Ракетные войска и артиллерия поразили, в частности, пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы врага и четыре склада с боеприпасами оккупантов.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении в Херсонской области до 100 российских оккупантов и около 30 единиц их вооружения и техники.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 18: 00.

"Подтверждено поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника в Херсонской области. По имеющейся информации, уничтожено до ста оккупантов и около тридцати единиц вооружения и военной техники", - отмечают в Генштабе.

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Кроме того, отмечается, что в Запорожской области Силами обороны за предыдущие дни было поражено зенитный ракетный комплекс С-300, до 10 единиц военной техники и около 60 военнослужащих российских оккупационных войск.

"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла два удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники противника. Ракетные войска и артиллерия поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять систем противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в течение текущих суток оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар, применили по Украине почти 30 крылатых ракет, нанесли семь авиационных ударов и осуществили около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

32 воздушные цели были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Украины на разных направлениях. Это 21 крылатая ракета и 11 беспилотных летательных аппаратов.

"В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более десяти населенных пунктов во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях", - отметили в Генштабе.

Кроме того, ночью оккупанты задействовали восемь иранских ударных беспилотников, пытаясь нанести ущерб объектам критической инфраструктуры в Николаевской области. Все они были уничтожены силами противовоздушной обороны ВСУ.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

21 сентября президент РФ Владимир Путин на фоне провалов своей армии и успехов ВСУ объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт - до 300 тысяч человек.

10 октября Россия осуществила массированную ракетную атаку на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях, городе Киеве. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры, есть жертвы среди мирных жителей.

По данным Генштаба ВСУ, Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Оккупанты также задействовали 17 дронов-камикадзе типа Shahed 136, которые выпустили с территории временно захваченного Крыма и Беларуси.

Ракетные удары России на этой неделе стали самыми интенсивными с первых дней вторжения в феврале, что вызвало осуждение со стороны мировых лидеров. Президент США Джо Байден осудил "абсолютную жестокость" россиян, а Европейский Союз назвал их атаки "военными преступлениями".

Между тем, Вооруженные Силы Украины продолжают оттеснять врага на Херсонщине, где он уже меняет рубежи обороны на более глубокие. По состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.

В ответ на успехи ВСУ Россия перебросила наскоро полк оккупантов сразу на первую линию в Херсонской и Николаевской областях. Военнослужащие противника, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

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