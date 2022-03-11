Российские оккупанты остановлены, деморализованы и несут значительные потери.

Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях. В течение дня оккупанты пытались закрепиться на захваченных рубежах, осуществляли перегруппировку войск, восстанавливали боеспособность, пополняли запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. В связи со значительными потерями личного состава и снижением темпов наступления противник продолжает формирование резерва на территории РФ", - говорится в сообщении.

На Полесском направлении противник пытается прорвать оборону защитников Украины в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Жовтневе, Андреевка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов и блокировать Киев.

На Северском направлении противник остановлен при попытке прорвать оборону Чернигова. Не исключается дальнейшее перемещение противника в направлении Броваров с востока.

На Харьковском направлении противник продолжает безуспешные попытки заблокировать город с севера. К ведению боевых действий в районе Харькова привлечены стрелковые полки, сформированные за счет российских резервистов.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты сосредотачивают усилия на захвате украинских городов Мариуполь и Северодонецк.

На Южнобузском направлении оккупанты пытались закрепиться на достигнутых рубежах, установить контроль над городом Николаев и развить наступление в направлениях на Запорожье и Кривой Рог.

"Российские оккупанты остановлены, деморализованы и несут значительные потери", - сообщает Генштаб.

Также отмечается, что в Черноморской и Азовской операционных зонах погодные условия были на стороне украинских военных и заставили корабли оккупантов вернуться на военно-морские базы и пункты базирования.

"Вооруженные силы Украины, в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны и оказывают яростное сопротивление российским интервентам, нанося им значительные потери в живой силе и военной технике", - сообщают в Генштабе.

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