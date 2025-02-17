Это действительно болезненная потеря для оккупантов.

В Донецкой области разведчики бригады артрозведки "Черный лес" обнаружили и уничтожили новейший российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой и средней дальности С-350 "Витязь".

Как говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", каждый такой взрыв и уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии - это снижение возможностей врага на поле боя в течение длительного времени.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, насколько это действительно болезненная потеря для оккупантов. Он пояснил, что у оккупантов есть зенитно-ракетные полки, состоящие из 2-3 дивизионов комплексов большого радиуса действия С-300/400 и одного дивизиона прикрытия малого радиуса действия, ЗРПК Панцирь-С1 или ЗРК Тор-М2.

"Но в этой концепции возникала брешь - слепые зоны, между комплексами малого и большого радиуса действия, которые сначала пытались перекрывать МиГ-31, которые РФ не производит и ресурс которых стремительно изнашивается. Со временем еще выяснилось и то, что ЗРПК Панцирь-С1 себя тяжело прикрывает, не говоря уже о гарантированной защите С-300/400. И именно для решения проблемы слепых зон был создан С-350 "Витязь"", - пояснил аналитик.

Что такое ЗРК С-350 "Витязь"

Это российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения. Ориентировочная стоимость такого ЗРК около $135 млн.

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