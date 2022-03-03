Ситуация на подступах к Киеву до сих пор напряженная, слышны взрывы со стороны Гостомеля - сейчас город хотят зачистить от оккупантов.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.
Он напомнил, что утром украинским военным удалось зачистить город Буча Киевской области. Над ним подняли украинский флаг.
"Мы зачищаем ближайшие подходы к городу Киеву, с одной стороны, а с другой мы понимаем, что тактика русских очень проста - это стрелять по мирным жителям и стрелять по гражданским объектам", - сказал Денисенко.
По словам советника министра, Вооруженные Силы Украины продолжают делать все то, что делали раньше, а именно - бить врага и переходить в контрнаступление.
Кроме того, новость о том, что украинские войска заявили о переходе в контрнаступление Денисенко назвал обнадеживающей.