Советник министра внутренних дел отметил, что тактика россиян очень проста - это стрелять по мирным жителям и по гражданским объектам.

Ситуация на подступах к Киеву до сих пор напряженная, слышны взрывы со стороны Гостомеля - сейчас город хотят зачистить от оккупантов.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.

Он напомнил, что утром украинским военным удалось зачистить город Буча Киевской области. Над ним подняли украинский флаг.

"Мы зачищаем ближайшие подходы к городу Киеву, с одной стороны, а с другой мы понимаем, что тактика русских очень проста - это стрелять по мирным жителям и стрелять по гражданским объектам", - сказал Денисенко.

По словам советника министра, Вооруженные Силы Украины продолжают делать все то, что делали раньше, а именно - бить врага и переходить в контрнаступление.

Кроме того, новость о том, что украинские войска заявили о переходе в контрнаступление Денисенко назвал обнадеживающей.

Вас также могут заинтересовать новости: