Среди материалов есть схема маршрутка оккупантов и документ с личным составом одной из рот.

Вооруженные силы Украины обнародовали новую порцию секретных материалов российских оккупантов, которые вторглись в Украину 24 февраля.

Так, среди материалов есть ведомость личного состава, изучившего требования безопасности при проведении занятий при огневой подготовке, ведомость закрепления оружия за личным составом управления, ведомость про состав трех танковых рот России, а также карта с маршрутом, по которому должны были следовать оккупанты.

Напомним, ранее сотрудники СБУ завладели секретными документами российских военных, которых украинские силовики разбомбили под Гостомелем.

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