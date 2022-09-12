Пока российские захватчики пытаются создать впечатление, что прочно засели в Херсонской области.

Подразделения Вооруженных сил Украины готовы поразить даже "элитные катамараны" с оккупантами, если враг попытается сбежать на них.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос, есть ли информация о перемещении представителей командования врага из Херсонской области в Крым.

"Пока они пытаются создать у нас впечатление, что они засели там прочно и держатся за эти позиции. Но осторожные передвижения мы все таки наблюдаем. Пока элитных катамаранов по Днепру не наблюдали, но мы готовы поразить и такую деликатную цель", - сказала Гуменюк.

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Как сообщал УНИАН, 9 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что в Херсонской области среди оккупантов растет количество дезертиров. В частности, вблизи села Бабенковка Вторая враг для поиска беглецов и возвращения их на боевые позиции был вынужден задействовать вертолеты и оружие.

Кроме того, через Каланчак в направлении Крыма наблюдалось интенсивное перемещение автобусами российских солдат без оружия.

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