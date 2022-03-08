Он отмечает, что информация о якобы захвате Изюма не соответствует действительности.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что враг пытается продвигаться в оперативных направлениях шести городов, но понесет потери.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном на странице Офиса президента Украины в Facebook.

"Вооруженные силы Украины и другие силы обороны продолжают оборонительную операцию по удержанию противника на следующих оперативных направлениях: Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, Николаев, Запорожье. Противник пытается продвигаться в этих направлениях, но несет потери и удары ракетных и артиллерийских войск, и авиации Вооруженных сил Украины, наших наземных частей", - сказал Арестович.

В то же время подчеркнул он, сообщение о том, что враг якобы захватил город Изюм, не соответствует действительности. "Там сейчас идут бои. Вооруженные силы Украины наносят поражение противнику", - пояснил советник руководителя ОП.

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