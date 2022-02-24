Есть незначительное продвижение противника вглубь украинского государства, поделился Арестович.

Российская армия продвинулась вглубь Украины на расстоянии до пяти километров на севере нашего государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Алексей Арестович сообщил на брифинге в Офисе президента.

"Есть ли наземное продвижение? По предварительным данным, есть незначительное вклинивание противника на расстоянии до 5 км, которое наблюдается на севере Харьковской области, Черниговской ближе к Сумам, и данные, которые требуют проверки, возможно, на Волынском направлении, но там, по информации, которая только что поступила, отражено это продвижение", - сказал Арестович.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.

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