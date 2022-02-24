Стало известно, как далеко войска РФ смогли проникнуть на территорию Украины / фото REUTERS

Российская армия продвинулась вглубь Украины на расстоянии до пяти километров на севере нашего государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Алексей Арестович сообщил на брифинге в Офисе президента.

"Есть ли наземное продвижение? По предварительным данным, есть незначительное вклинивание противника на расстоянии до 5 км, которое наблюдается на севере Харьковской области, Черниговской ближе к Сумам, и данные, которые требуют проверки, возможно, на Волынском направлении, но там, по информации, которая только что поступила, отражено это продвижение", - сказал Арестович.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы. 

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.

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