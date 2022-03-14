Россияне попытаются окружить столицу, создав блокаду, но захватить город точно не смогут, уверен генерал.

Глава Киевской городской военной администрации генерал Николай Жирнов заявил, что русские не смогут захватить столицу. Для этого не хватит даже всех их человеческих ресурсов.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

По его словам, существуют военные каноны, о которых противник хорошо знает. Для того, чтобы захватить Киев, русские должны создать внутреннее и внешнее кольцо окружения. Силы тех, кто пытается взять Киев, должны быть в 5-7 раз больше тех, кто обороняется.

"Войска внутреннего кольца должны штурмовать Киев, а которые входят во внешнее кольцо – должны обеспечивать безопасность от деблокирующих войск. Киев – большой город с обширной инфраструктурой, в котором до войны проживало свыше 4 млн граждан. Сейчас город имеет очень большую группировку войск, поэтому сейчас, чтобы создать группировку враг должен собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти в Киев", - заявил Жирнов.

Глава столичной городской военной администрации напомнил, что во время Второй мировой войны для штурма Берлина понадобилось 2 млн человек и 42 тыс. артиллерийских стволов. Сейчас создать такую группировку, которая бы штурмовала Киев, чрезвычайно трудно, даже для такой страны как Россия.

Жирнов также отметил, что в Киеве очень сложно вести огонь, маневрировать, снабжать боеприпасами, продовольствием и горючим. Подобные операции русских были провальными. В частности, генерал упомянул о горьком опыте РФ в городах Чечни и Сирии.

По мнению главы военной администрации, существует вариант, что противник хочет окружить Киев, держать осаду и выставить просто политические требования.

Генерал добавил, что ПВО в столице "позволяет выполнять задачи по обороне", а с каждым днем пополняется и крепчает.

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