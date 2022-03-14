Глава Киевской городской военной администрации генерал Николай Жирнов заявил, что русские не смогут захватить столицу. Для этого не хватит даже всех их человеческих ресурсов.
Об этом он рассказал в интервью НВ.
По его словам, существуют военные каноны, о которых противник хорошо знает. Для того, чтобы захватить Киев, русские должны создать внутреннее и внешнее кольцо окружения. Силы тех, кто пытается взять Киев, должны быть в 5-7 раз больше тех, кто обороняется.
"Войска внутреннего кольца должны штурмовать Киев, а которые входят во внешнее кольцо – должны обеспечивать безопасность от деблокирующих войск. Киев – большой город с обширной инфраструктурой, в котором до войны проживало свыше 4 млн граждан. Сейчас город имеет очень большую группировку войск, поэтому сейчас, чтобы создать группировку враг должен собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти в Киев", - заявил Жирнов.
Глава столичной городской военной администрации напомнил, что во время Второй мировой войны для штурма Берлина понадобилось 2 млн человек и 42 тыс. артиллерийских стволов. Сейчас создать такую группировку, которая бы штурмовала Киев, чрезвычайно трудно, даже для такой страны как Россия.
Жирнов также отметил, что в Киеве очень сложно вести огонь, маневрировать, снабжать боеприпасами, продовольствием и горючим. Подобные операции русских были провальными. В частности, генерал упомянул о горьком опыте РФ в городах Чечни и Сирии.
По мнению главы военной администрации, существует вариант, что противник хочет окружить Киев, держать осаду и выставить просто политические требования.
Генерал добавил, что ПВО в столице "позволяет выполнять задачи по обороне", а с каждым днем пополняется и крепчает.