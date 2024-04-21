В этом году возможны тактические и локальные наступления.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко объяснил, при каких условиях возможно контрнаступление ВСУ в этом году.

Как сказал эксперт в эфире телеканала 1+1 в рамках информационного марафона, на локальные и тактические наступления средств должно хватать. "На большие надо концентрировать больше сил. Нужны и люди, и средства", - сказал Мусиенко.

Также эксперт отметил, что на войну влияют несколько факторов. Самый важный - это ситуация на поле боя. Но еще есть внутренняя ситуация в РФ, удары по тылам. И ситуация по дестабилизации у врага - это все должно влиять.

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"Если нам удастся объединить компонент - отразить атаки врага, продолжать глубокие удары по территории РФ и уменьшать их способности там. Открывать пространство для еще больших атак и дестабилизировать РФ изнутри - тогда это будет создавать и соответствующий фон для перехода в контратаки. Но, для большого контрнаступления нужны силы и концентрация удара", - подчеркнул Мусиенко.

Эксперт считает, что работа по нанесению ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) продолжится. Потребность в этих ударах можно объяснить международным партнерам.

В то же время, он допускает, что со временем Россия найдет средства ПВО для прикрытия НПЗ. "А каким образом они их прикроют? Снимут откуда-то. Тогда полетит по другим объектам. Потому что у России очень много разных объектов, на все не хватает ПВО. И поэтому они вынуждены выбирать", - отметил Мусиенко.

По его словам, если РФ решит прикрыть НПЗ, то откроет какие-то другие военные объекты, например, склады или аэродромы.

Мусиенко о войне в Украине

Ранее Мусиенко проанализировал, как одобрение дополнительной помощи от США повлияет на сроки развертывания истребителей F-16 в Украине. В частности, происходит подготовка к развертыванию F-16 в Украине в ближайшие недели. Истребители могут быть вооружены ракетами JASSM с дальностью поражения до 450 км.

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