По словам эксперта, враг пытается усилить свои позиции перед переговорами с США.

Оккупанты готовятся к будущим ракетным ударам по Украине, о чем свидетельствуют соответствующие учения российских военных, а производство ракет достигло по меньшей мере 100 единиц в месяц.

Об этом рассказал авиаэксперт Богдан Долинце в эфире телемарафона. Он детализировал, что ежемесячно в РФ с конвейера сходит от 100 до 150 различных типов ракет большой дальности.

"Рано или поздно они (россияне - УНИАН) будут их использовать. Это произойдет в ближайшее время или вскоре. Но меры по подготовке будущих массированных атак мы наблюдаем, в том числе соответствующие учения противника", - отметил Долинце и добавил, что существенных изменений в тактике врага не происходит.

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"Единственное - есть переориентация с использования "шахедов" для глубоких ударов на использование различных средств поражения для нанесения ударов по инфраструктуре, населению. То есть, фактически враг возвращается к своим террористическим целям - запугивание общества, в том числе таким образом пытается поддерживать свои позиции и желания в переговорах с США", - добавил эксперт.

Также он прокомментировал информацию о том, что в последнее время оккупанты меньше применяют управляемые авиационные бомбы. По словам эксперта, одна из причин - повышение рисков для военной авиации врага, ведь носителями ракет являются самолеты типа Су-30, Су-34.

"Как раз усиление противовоздушной обороны, также расширение радиуса работы F-16 заставляет россиян реагировать на эти риски", - пояснил Долинце.

Вторая причина - нанесение ударов ВСУ по соответствующей военной инфраструктуре РФ - складам хранения и заводам по производству соответствующих составляющих для КАБов. В первую очередь, это химические заводы, которые являются критическими для производства различных авиабомб - управляемых и фугасных, для использования которых ключевым является соединение химических веществ.

Как РФ использует КАБы

По данным западных аналитиков, в декабре прошлого года Российская Федерация на 70% уменьшила применение КАБов на фронте. Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сказал, что для Украины остается единственный рабочий метод борьбы с российскими КАБами - нанесение ударов по наземным целям, в частности дронами.

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