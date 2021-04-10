Соответствующей информацией располагают украинские спецслужбы.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину относительно дальнейшей судьбы оккупированной территории Донецкой области.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на документы, добытые украинскими спецслужбами. Данную информацию уже передали странам-партнерам Украины.

По данным спецслужб, РФ сосредоточила на границе с Украиной войсковую группировку, которая по численности превышает ту, что была в 2014 году. Боевики в свою очередь предлагают свои варианты "решения ситуации" и отправляют их в Кремль.

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Всего Пушилину "на подпись" подготовили три варианта документа с одинаковой преамбулой. В ней боевик благодарит Путина "за участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает нам выживать под натиском киевских властей с 2014 года". Путину также вспоминают раздачу паспортов России в ОРДЛО и участие в минской ТКГ. Украину в письме обвиняют в нарушении минских договоренностей и намерении "силового разрешения конфликта".

Далее тексты письма отличаются.

Первый вариант

Путина просят оказать "военную помощь" боевикам для "прекращения агрессии Украины". Якобы не хотят допустить жертв среди мирного населения, разрушения жилого фонда и объектов инфраструктуры.

Второй вариант

Пушилин просит Путина включить "ДНР" в состав России: "От имени всего русского населения и российских граждан, проживающих на территории "республики", как законно избранный глава "донецкой народной республики", прошу Вас принять нашу "республику" в состав Российской Федерации. Все наши жители желают стать частью великого государства Россия. Свидетельством этого являются результаты референдума, состоявшегося 11 мая 2014 года, а также многочисленные очереди на приобретение российского гражданства".

После этого в проекте письма Пушилин пишет, что при необходимости, жители "готовы повторно выразить свое волеизъявление, подтверждающее желание присоединиться к своей исторической Родине".

Третий вариант

Главарь боевиков просит признать "ДНР" как "независимое демократическое правовое социальное государство". Кроме того, Пушилин просит президента России рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между "ДНР" и РФ, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны. В подготовленном "МИД ДНР" тексте также упоминается, что проект данного договора прилагается к письму.

Стягивание российских войск к границе Украины

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Президент Владимир Зеленский отметил, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

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Автор: Юрий Годован