С начала текущих суток, 30 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

За прошедшие сутки, 29 ноября, российско-оккупационные войска четыре раза пренебрегли договоренностями, вступившими в силу 27 июля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.

В районе населенного пункта Катериновка оккупанты применили гранатометы различных систем и минометы калибра 82 миллиметра.

Вблизи Попасной враг вел огонь из автоматического станкового гранатомета, стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.

Неподалеку Луганского подразделение Объединенных сил своевременно выявило выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника. Украинские защитники сорвали попытку вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск. После огневого контакта противник отошел.

«На пути отступления вражеской ДРГ военнослужащие подразделения обнаружили средства минирования российского производства, личные вещи диверсантов и другое военное снаряжение», - говорится в сообщении.

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Кроме того, на этом же участке украинские воины сбили вражеский БПЛА типа «Гранат», который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии «Наводчик 2». Его вражеские диверсанты использовали для проведения разведки и корректировки своего подхода к нашим позициям.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», - сообщили в пресс-службе.

С начала текущих суток, 30 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Война на Донбассе: что известно

22 июля участники Трехсторонней контактной группы достигли договоренности о всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе с 27 июля. С тех пор неоднократно фиксировалось нарушение перемирия со стороны оккупантов.

Так, за прошедшие сутки, 28 ноября, противник девять раз нарушил достигнутые договоренности. На Приазовье был задокументирован пролет вражеского квадрокоптера, который был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

А 24 ноября от пули снайпера боевиков погиб старший солдат в 72-й ОМБр Вячеслав Минкин.

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Автор: Денис Прядко