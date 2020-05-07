На Донбассе ранены шестеро украинских военных

С начала суток оккупанты 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили шестеро украинских бойцов.

Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Во время обстрелов враг применял запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Схид" противник вел огонь по украинским военнослужащим неподалеку Марьинки, Широкино, Новоселовки Второй, Авдеевки.

Кроме того, вблизи Староигнатовки оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, сбросив ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, а впоследствии обстреляли украинских военнослужащих из вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" вблизи пгт. Новотошковского враг трижды открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями вооружений. По окрестностям Орехового оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 18 мин, а также применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Защитников Крымского враг обстреливал из минометов 120-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов шестеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

В штабе отметили, что решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы. Потери противника уточняются.

Также в пресс-службе сообщили, что на всех трех участках разведение ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.

Кроме того, по данным штаба, случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению занесения и распространения инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил.