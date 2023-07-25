От редакции: Обычно УНИАН не публикует мнение блогеров, личность которых нам неизвестна, но в данном случае вопрос настолько мощный, острый и наболевший, что мы решили нарушить все наши редакционные принципы - ради того, чтобы донести ключевой посыл нижеопубликованного поста до макимального количества украинцев.

Николаевский Ванёк - один из самых популярных украинских блогеров, автор одноимённого телеграм-канала. Многие считают, что за псевдонимом скрывается руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким, однако прямых доказательств этому нет. Сам Ким эту информацию не комментирует.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

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Зависшее в воздухе

в последнее время общая ситуация немного поменялась, и почему-то не каждый может понять, в какую сторону

после последних некоторых сдвигов, люди часто начали интересоваться, а на что идут бюджетные деньги?

люди нашли там много всяких средств, которые, по мнению тех же людей, а в данном случае избирателей, есть много всего, что можно бы было потратить в другое русло

некоторые чиновники под давлением начинают всё-таки просыпаться и понимать, что оказывается, есть война, и туда тоже нужна поддержка

некоторые винят меня в том, что я каким-то образом причастен к поднятию этой темы

да вы не обижайтесь

у меня очень простая логика

сегодня вы строите стадион за 56 млн. грн. , называете его именем Шевченко, например, а через год заходит русня и стадион резко становится им. Пушкина

нет это не значит что русня куда-то зайдет, или что я хочу, чтобы вы чувствовали угрозу

но суть я думаю вы поняли. гарантия вашей безопасности - ЗСУ

есть же, наверное, смысл, направлять бюджетные средства в свою безопасность?

не хотите отправлять на передовую? хорошо

у вас есть ПВО подразделения, которые я уверен нуждаются и в транспорте, и в прожекторах, и в рациях - инвестируйте в них

лучшее обеспечение ПВО/летунов = высшая эффективность = меньше летающей херни в вашей области

очень простая логика, хотя на практике есть свои нюансы, потому что в ПВО служат тоже люди и не всё зависит от их умений и боевого опыта

не хотите "инвестировать" в военных? тоже не проблема

сделайте укрытия под зиму

никто не знает что будет зимой, но зимой явно война не закончится, а значит будут обстрелы

используйте опыт прошлой зимы, поставьте укрытия, только не с барабанами, а с повербанками и прочими удобствами, сделайте там дежурных, чтобы оно было под контролем

тут логика тоже простая

не нужно доводить до смертей людей, чтобы начинать что-то делать. можно же сыграть на опережение и подготовиться сразу, бюджет на это есть (как оказалось), и неважно насколько далеко от фронта город - прилететь может везде

мысль я думаю вы поняли, учитывая что писал об этом я ранее

теперь тоже касаемо этой темы

смотрите, мы можем сколько угодно не любить наших чиновников, политиков и прочих

коррупция

враньё

жажда власти, это всё понятно

не забывайте только одну суть - руснявые политики и чиновники это в 20 раз хуже наших

это экспертные коррупционеры, брехуны моральные мрази

простой пример - Херсон

помните эти фото и видео, как они то памятники воровали, то с музеев всё, то ЕНОТА - обворовали весь Херсон, хотя кричали что они тут навсегда

за время своего пребывания абсолютно нихера в Херсоне не сделали, кроме пыточных конечно

это искуссные пиздаб*лы и эксперты в манипуляциях, только их результативность равна нулю

даже сейчас методы не меняются

например, мы запускаем 7 БПЛА на Крым - эти бл*ди рисуют 13 сбитых и 8 подавленных РЕБ, понимаете?

зато когда прилетает точно в Панцирь С1 в Октябрьском, сразу же молчок, уже не кричим какой Крым под надежной защитой и тупо эвакуируем всех, абы утечка информация не произошла - а она всё равно происходит и будет происходить

и по потерям

и как вы ущербные с Вольного срочно камазы перемещаете после точечного прилёта

я это всё к чему

можно критиковать, выражать недовольство и абсолютно недопонимать что делают наши чиновники и некоторые властеимущее

но не перегибайте палку, и помните что руснявые твари это в несколько десятков раз хуже того, что мы имеем сейчас

не верите - спросите у людей, которые пережили оккупацию, какого оно

Херсон каждый день под обстрелом, про Берислав вообще молчу

но ни один житель вам не расскажет, что ждет русню

как бы они были довольны или нет местной властью

потому что пи*оры умеют только приказывать, заставлять и нагибать безоружных

они (русня) не знают что такое свобода, потому что "мыслить по-другому" у них не принято, иначе просто тебя ликвидируют

именно поэтому, например, они придумывают всё новые и новые схемы, как "склонить" к себе народ, то лекарства без паспорта не купишь, то ещё что-то