Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что вопрос закрытия неба над Украиной может быть пересмотрен.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телемарафона.
"Согласно опросу, 70% американцев выступают за закрытие неба над Украиной. То есть руководство США сейчас стоит перед лицом и блока НАТО, и стоит перед лицом реакции гражданского общества и оценок, которые оно дает. Я считаю, что эта тема не закрыта. И то, что с первого раза не удалось заставить блок НАТО воевать с россиянами в небе Украины, это не означает, что нам не удастся сделать это немного позже", - сказал Арестович.
Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вчера, 4 марта, после чрезвычайного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе объяснил, почему НАТО не будет закрывать небо над Украиной, отметив, что страны-члены имеют ответственность, чтобы исключить обострение войны России за пределами Украины.
"Поскольку это будет даже еще опаснее, более опустошительнее и повлечет еще большие человеческие страдания. Поэтому мы четко дали понять, что мы не собираемся заходить в Украину ни по суше, ни через украинское воздушное пространство. И конечно, единственный способ, чтобы ввести бесполетную зону, это отправить боевые самолеты НАТО в воздушное пространство Украины и тогда ввести эту бесполетную зону путем сбития российских самолетов", - подчеркнул Столтенберг.