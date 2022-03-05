По мнению советника руководителя ОП, это может произойти чуть позже.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что вопрос закрытия неба над Украиной может быть пересмотрен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Согласно опросу, 70% американцев выступают за закрытие неба над Украиной. То есть руководство США сейчас стоит перед лицом и блока НАТО, и стоит перед лицом реакции гражданского общества и оценок, которые оно дает. Я считаю, что эта тема не закрыта. И то, что с первого раза не удалось заставить блок НАТО воевать с россиянами в небе Украины, это не означает, что нам не удастся сделать это немного позже", - сказал Арестович.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вчера, 4 марта, после чрезвычайного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе объяснил, почему НАТО не будет закрывать небо над Украиной, отметив, что страны-члены имеют ответственность, чтобы исключить обострение войны России за пределами Украины.

"Поскольку это будет даже еще опаснее, более опустошительнее и повлечет еще большие человеческие страдания. Поэтому мы четко дали понять, что мы не собираемся заходить в Украину ни по суше, ни через украинское воздушное пространство. И конечно, единственный способ, чтобы ввести бесполетную зону, это отправить боевые самолеты НАТО в воздушное пространство Украины и тогда ввести эту бесполетную зону путем сбития российских самолетов", - подчеркнул Столтенберг.

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