Волонтер Евгений Каплин: Военные РФ занимаются мародерством на Донбассе

Ужасающие преступления российской армии – обстрелы мирных городов по всей Украине – провоцируют гуманитарную катастрофу огромных масштабов. Глава гуманитарной миссии "Пролиска", волонтер Евгений Каплин рассказал УНИАН, насколько плоха ситуация на Донбассе и удалось ли эвакуировать людей из населенных пунктов, которые военные РФ равняют з землей массированными обстрелами.

"Пролиска" - партнерская общественная организация УВКБ ООН. Ее 110 волонтеров помогают наиболее уязвимым слоям населения, проживающим в 20-километровой зоне от линии разграничения на востоке Украины. Ее руководитель Евгений Каплин рассказал УНИАН, что происходящее сейчас на Донбассе – действительно гуманитарная катастрофа.

Евгений, как в целом можете описать ситуацию сегодня на Донбассе?

Сегодня мы стараемся эвакуировать семьи с детьми. Ситуация здесь очень плохая. Люди звонят и говорят, что это - гуманитарная катастрофа, просят помощи продуктами, просят вывезти их оттуда.

Откуда вы эвакуируете людей?

Вчера, 27 февраля, конвой автомобилей смог вывезти несколько наших сотрудников и семей с детьми. Это люди из Харькова и нескольких населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Сейчас я везу этот конвой в Ужгород. Эвакуировали 38 человек, среди них 23 ребенка.

До этого вывезли группу людей в Днепр, сегодня их довезли до Винницы и везем дальше, в сторону западной Украины. Стараемся найти жилье для людей. Областные власти помогают всем расселиться.

Самая плохая и печальная ситуация - на южном направлении Донецкой области.

Именно там – гуманитарная катастрофа?

Больше всего к нам сейчас обращаются люди из Волновахи, Мариуполя и Сартаны. Несколько дней назад люди позвонили нам и рассказали, что центр Волновахи полностью разрушен. У местного населения - огромные проблемы с продовольствием. Люди просят помочь им с эвакуацией, но на сегодняшний день мы уже не можем этого сделать.

Можете подробнее рассказать, что происходит в Волновахе?

Волноваха была очень сильно накрыта "Градами". Разрушены дома, в том числе дома сотрудников нашего офиса. Помещение офиса с запасами продовольствия разбомбили… Сейчас у нас просто нет доступа к машинам, которые там находились. На этом участке мы уже бессильны хотя бы что-то сделать.

28 февраля Волноваха остается горячей точкой. Но на текущий момент населенный пункт контролируется украинскими военными.

А какая ситуация в Сартане?

В Сартане ситуация крайне тяжелая. По населенному пункту нанесено несколько авиационных ударов. Это было 26-27 февраля. Люди из Сартаны звонили нам, но у нас уже не было возможности их эвакуировать. И сейчас там продолжаются активные военные действия.

Сколько людей вам удалось вывезти из Донецкой области в последние дни?

Последние возможности эвакуировать людей с южного направления у нас были 26 числа. Именно в субботу с того направления выехала последняя машина нашей миссии - порядка 150 человек из Волновахи и ближайших сел. Удалось эвакуировать те семьи, которые просили о помощи.

Вы обладаете информацию о том, какая сейчас ситуация по Луганской области?

Станица Луганская уже находится не под контролем Украины. Наш офис был разграблен русскими военными.

С начала вторжения - 24 и 25 февраля - нам удалось эвакуировать город Счастье Луганской области. Эвакуация проходила под активным огнем по жилым кварталам населенного пункта.

Конкретно моя команда эвакуировала из Счастья детскую школу-интернат. Это 24 человека. Детский интернат был эвакуирован до города Рубежное, а дальше передали детей областной власти. Малышей посадили в эвакуационный поезд.

Также мы эвакуировали села, такие как Войтово. Но в некоторые села уже невозможно было заехать. Мы просили людей пройти несколько километров до трассы, чтобы была возможность их забирать оттуда. Силами нашей миссии удалось вывезти порядка 300 человек.

Когда Станица Луганская была оккупирована, оставалась ли возможность вывезти оттуда людей?

Нет. На тот момент было уже невозможно что-либо сделать. Мы эвакуировали наш офис и наших сотрудников с детьми, как раз в тот день, когда брали Станицу. Отправляли людей до Северодонецка, потом в Днепр.

Вы фиксируете данные о разрушениях?

Самые большие разрушения по городу Счастье. По нашим предварительным оценкам, по информации нашего сотрудника, до 80% жилого фонда было разрушено. 25 февраля — это был последний день, когда мы могли туда заезжать. У людей, которые остались в этом населенном пункте, нет воды и продовольствия, нет тепла и света.

В целом, по разрушениям на Донбассе мы проводили подсчеты до 25 февраля. По нашим данным, с начала обострения - с 17-го по 25 февраля - цифра дошла до 1 тысячи домов и квартир, которые были повреждены в результате обстрелов.

Планируется ли в ближайшие дни дальнейшая эвакуация и откуда?

Где мы можем сейчас осуществлять деятельность и помогать — это Светлодарская дуга, Золотое, Авдеевский плацдарм, Часов Яр и Торецк. У нас там работают сотрудники, есть машины на местах. Также там у нас есть запасы продовольствия и прочие материалы на складах. Есть какое-то количество воды. Мы реагируем на обращения населения из близлежащих сел.

Впрочем, из этих населенных пунктов заявок на эвакуацию пока что не поступает. Мы предлагаем людям выезжать. Но люди не хотят. Проблема в том, что у людей пока нет понимания, куда им ехать. Кто захотел, тех мы вывезли.

Вы сказали, что выезжают и сотрудники вашей гуманитарной миссии. Но волонтеры еще остаются на Донбассе? Где, в частности, в горячих точках, расположены ваши офисы?

На сегодня на Донбассе у нас работает четыре офиса из десяти: в Золотом, Светлодарске, Часовом Яре и Торецке. Там на текущий момент шумно, но эти населенные пункты находятся под контролем Украины.

Очень плохая ситуация по селам. Продолжаются обстрелы. И хотя частично некоторые села уже не под нашим контролем, но еще есть локации, куда волонтеры добраться пока не могут.

На сегодня, большую часть офисов гуманитарной миссии в регионе разбомбили либо захватили. Есть информация, что военные РФ занимаются мародерством. На неконтролируемых территориях они вскрывают и грабят наши офисные помещения.

Анастасия Светлевская

Анастасия Светлевская