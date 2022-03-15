На видео украинский военный радостно кричит о том, что им удалось сбить вражеский самолет.

Видео со сбитым российским самолетом появилось в соцсетях. На видео видно, как вражеский летательный аппарат упал в поле.

"Ещё один самолёт вражеский сбит "несуществующий системой ПВО. Но главное - это реакция нашего доблестного героя", - написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

Также УНИАН писал, что вблизи Харькова очевидцы сняли на видео "кладбище" российской военной техники. На записи можно увидеть много разбитой военной техники оккупантов.

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