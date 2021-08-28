Созыв внеочередного заседания ТКГ не планируется.

Во время сегодняшнего обстрела района Авдеевки и самого города, ранены и получили боевые травмы девять украинских военнослужащих.

Как сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе, в ходе обстрела противник применял минометы и артиллерию калибром 120 и 122 мм соответственно, что запрещено Минскими соглашениями.

На требования СЦКК прекратить огонь противник не реагировал.

По линии ТКГ и МИД соответствующие ноты направлены в ОБСЕ.

При этом созыв внеочередного заседания ТКГ не планируется.

"Созыва внеочередного заседания Подгруппы по безопасности не планируется, потому что мы ожидаем вполне предсказуемое ответ РФ в виде слова "нет", уже полученную нами дважды за прошедшие недели, когда мы требовали такого заседания в ответ на гибель и ранения наших военнослужащих", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, боевики с утра били из артиллерии по Авдеевке.

По словам свидетелей, боевики попали в завод металлоконструкций, что повлекло пожар. Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытие. В связи с боем железнодорожное движение в Донецкой области в течение трех дней будет курсировать с ограничениями.

Автор: Екатерина Гирнык