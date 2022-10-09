По словам советника главы МВД, этот областной центр для российских захватчиков является одним из ключевых направлений теоретически возможных "будущих наступлений".

Оккупанты жестоко обстреливают Запорожье, чтобы сеять панику и заставить людей бежать из города.

Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона, комментируя то, с какой целью оккупанты проводят ежедневные жестокие обстрелы Запорожья, что приводит к огромному количеству человеческих жертв и разрушения жилой инфраструктуры города.

"Мы все видим, что в течение последних дней все те обстрелы, которые происходили, это обстрелы по жилым кварталам, и это обстрелы, которые вообще не имеют даже теоретического отношения к каким-либо боевым действиям. Говорить о том, что там в течение последних дней были какие-то военные цели, этого вообще не приходится. Инфраструктурные цели - преимущественно жилые дома, преимущественно многоэтажные дома, то есть все то, что они делали в Николаеве, в Харькове, сейчас они перебрасывают и на Запорожье. В данном случае их (оккупантов - УНИАН) стратегия - это попытка деморализовать город, попытаться заставить людей начинать бежать из города. Попытка сделать все для того, чтобы был сломан на самом деле дух и город перестал быть твердыней, какой он есть на сегодняшний день", - сказал советник.

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Он также отметил, что достаточно близко от Запорожья находится временно оккупированный Энергодар, одна из ключевых точек для оккупационных сил вообще в этой войне.

"Потому что потеря Энергодара - это будет не менее болезненная история для россиян, чем потеря Херсона или Каховки",- подчеркнул Денисенко.

Российские удары по Запорожью: что известно

Как сообщал УНИАН, в результате ночной вражеской атаки по Запорожью 9 октября погибли 12 горожан, еще 49 госпитализированы, из них 6 детей.

Сейчас еще ведутся работы по разбору завалов на месте, под ними еще могут находиться люди.

Служба безопасности Украины открыла производство по факту обстрела гражданских объектов в Запорожье - по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В городе частично разрушено 9-этажное здание и пять частных домов. Повреждены более 50 многоэтажек и 20 домов частного сектора.

Также ранее сообщалось, что количество погибших в результате удара по Запорожью, нанесенного российскими оккупантами 6 октября, может вырасти до 20 человек.

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