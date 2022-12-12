Министр обороны Украины Алексей Резников прогнозирует, что Вооруженные силы Украины продолжат контрнаступательные действия, когда грунт замерзнет и станет более пригодным для прохода военной техники. Ведь во время перехода от сухой осени к еще не морозной зиме наблюдались очень тяжелые условия для атак.

Сейчас ожесточенные бои продолжаются на Востоке, в районе города Бахмут. Российские войска продолжают упорно, однако бесполезно штурмовать позиции украинцев. Также противник частично перебросил силы с юга и частично мобилизованных из РФ в район Сватово-Кременная Луганской области. Концентрируя войска на этом направлении, враг пытается остановить наступление украинских войск, а также проводить контратаки. То есть россияне пытаются формировать на Луганщине группировку войск, которая бы ударила по украинским позициям в районе Купянска. Пытаются обойти с фланга и зайти в тыл, но эти планы известны. Не думаю, что у россиян что-то получится.

Глобальная цель российского военного командования понятна - отвлечь, оттянуть украинские войска с южного направления, чтобы помешать проведению наших контрнаступательных действий

Вторая цель россиян - продемонстрировать хоть какие-то победы на фронте, хоть чего-то достичь на каком-то из направлений. Мол, армия РФ не совсем уж проигрывает украинским силам. И еще одна сопутствующая цель - получить какие-то преимущества с точки зрения дальнейшего расширения плацдарма боевых действий на востоке.

У россиян сложились такие логистические условия, которые дают им возможность для штурма Бахмуту. Но даже если украинским силам придется вынужденно отойти от города для сохранения жизни наших армейцев, отошли бы контролируемо без окружений и с задачей максимальных потерь противнику. Ситуация была бы такая же, как после ухода украинских сил из Лисичанска, когда российские войска были истощены для дальнейшего продолжения наступательных действий. Тогда они получили оккупированный Лисичанск, но абсолютно остановили наступательные действия. Более того, позже украинские силы даже отвоевали Белогоровку, что под Лисичанском.

Сейчас мы также наблюдаем очень серьезное истощение врага. Поэтому нужно понимать: удастся россиянам захватить Бахмут, не удастся, катастрофы для украинских войск не будет. Ведь истощенный враг не сможет наступать дальше.

Что касается юга, оккупантам сейчас очень важно его не потерять. Поэтому российские войска переходят в глухую оборону, будут укрепления и готовятся к наступательным действиям украинских сил. Благодаря высокоточным эффективным ударам украинских сил по складам, военным базам и позициям оккупантов, у них очень нарушается логистика. Поэтому они заметно занервничали из-за этих проблем: начали переносить склады с боеприпасами ближе к оккупированному Крыму. Это означает, что они очень остерегаются новых ударов ВСУ по складам.

Оккупанты боятся ударов ВСУ, ведь для них очень важно не потерять юг. Враг видит реальные риски потерять и Мелитополь, и Бердянск, и левобережье Херсонщины. И, таким образом, Россия потеряет сухопутный коридор в Крым

Это будет означать, что ВСУ смогут "закрыть" вражеские войска на полуострове, не позволяя им выйти оттуда. Тогда у нас высвобождается больше сил, которые могут быть вовлеченными на востоке. Соответственно, в таком случае российские войска уже не смогут чего-то достичь на Донбассе. Поэтому потеря юга для россиян на самом деле гораздо важнее, чем Бахмут или Авдеевка.

Увидим ли новые большие успехи ВСУ этой зимой? Я думаю, что на это можно рассчитывать. Вероятно, сначала это будет происходить на юге. И фактически это будет означать поражение РФ в этой военной кампании. Следующие позитивные ожидания – относительно Луганщины, особенно относительно Сватово - Кременной, и дальше на юг. Но не к границе с РФ, а в направлении Северодонецка - Лисичанска.

В любом случае перед украинскими войсками открываются очень хорошие перспективы.

Конечно, нам бы очень не помешало закрепить их большим количеством тяжелого оружия: танков и артиллерии от партнеров. Но на этом этапе можно констатировать: украинская армия не имеет никаких намерений замораживать боевые действия и уходить на какой-то перерыв в зимний период. Понимая ослабленность противника, украинские войска наоборот заинтересованы в продолжении контрнаступательных действий и освобождении как можно больше территорий этой зимой.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-политических исследований