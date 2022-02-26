Ранее сегодня в районе Василькова был сбит Ил-76 с вражеским десантом.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о сбитии в Василькове истребителя и двух вертолетов врага.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Васильков - два российских вертолета - гаплык", - сообщил Арахамия.

Позже он также сообщил: "Васильков - один истребитель - сбит".

Также информацию подтвердил журналист Андрей Цаплиенко: "Уничтожены Ил-76 МД, вертолет и штурмовик".

Сейчас в Василькове Киевской области продолжаются тяжелые бои.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Сейчас продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха!",- говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 26 февраля, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинская противовоздушная оборона сбила Ил-76 с вражеским десантом в районе Василькова.

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