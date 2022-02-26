Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о сбитии в Василькове истребителя и двух вертолетов врага.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Васильков - два российских вертолета - гаплык", - сообщил Арахамия.
Позже он также сообщил: "Васильков - один истребитель - сбит".
Также информацию подтвердил журналист Андрей Цаплиенко: "Уничтожены Ил-76 МД, вертолет и штурмовик".
Сейчас в Василькове Киевской области продолжаются тяжелые бои.
Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
"Сейчас продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха!",- говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 26 февраля, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинская противовоздушная оборона сбила Ил-76 с вражеским десантом в районе Василькова.