Он подчеркивает, что их никто не нанимал, это их добровольная готовность воевать на стороне добра.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что в Украину направляются добровольцы из 52 стран мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

Министр подчеркнул, что сегодня весь мир на стороне Украины.

"Президент Зеленский создал возможность для иностранных граждан, которые могут и хотят воевать с русскими варварами бок о бок с украинцами, стать в ряды интернационального легиона. Прорабатываются запросы от таких граждан, мобилизация свободных людей мира просто поражает. На сегодня к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира. Это их желание, которое они изъявили. Мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем. Это их добровольная готовность воевать на стороне добра", - подчеркнул Кулеба.

Он также подчеркнул, что общее количество заявок от иностранцев, которые готовы стать с оружием в руках на защиту Украины, приближается к 20 тысячам.

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