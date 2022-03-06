Российский пленный / Скриншот
Украина будет создавать полноценные лагеря для российских военнопленных, "потому что их сотни".
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале российского оппозиционного политика Марка Фейгина.
"Будем принимать решение организовывать централизованное содержание пленных по всем законам Женевской конвенции, со всеми требованиями, которых, кстати, довольно много и они не простые, довольно сложные. Но речь уже идет о лагерях, потому что такое количество пленных. Как задержанных или арестованных их держать не удается", - сказал Арестович.
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