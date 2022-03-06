Как задержанных или арестованных российских пленных держать не удается, говорит Арестович.

Украина будет создавать полноценные лагеря для российских военнопленных, "потому что их сотни".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале российского оппозиционного политика Марка Фейгина.

"Будем принимать решение организовывать централизованное содержание пленных по всем законам Женевской конвенции, со всеми требованиями, которых, кстати, довольно много и они не простые, довольно сложные. Но речь уже идет о лагерях, потому что такое количество пленных. Как задержанных или арестованных их держать не удается", - сказал Арестович.

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