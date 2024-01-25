Оккупант носил звание капитана и был мобилизованным на фронт из Красноярского края.

Украинские воины продолжают уничтожать русских захватчиков, которых Россия беспощадно отправляет пушечным мясом на фронт. На этот раз ВСУ "минуснули" захватчика с интересным прозвищем.

Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, в Украине ликвидировали "мобика" из Красноярского края Адольфа Александра.

"ВСУ ликвидировали Адольфа. Речь идет о капитане-"чмобике" из Красноярского села Каратузское - Адольф Александр Геннадьевич погиб смертью антифашиста, борясь с "укро-нацистами". Родина тебя и не вспомнит, Адольф", - иронично отметил эксперт.

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Потери РФ в Украине

За минувшие сутки потери России в Украине в живой силе "ломанулись" до новой "красной линии" - почти пересекли отметку 380 тысяч противников.

Украинские воины ликвидировали еще 950 российских захватчиков, и теперь общие потери РФ на 25 января составляют примерно 379 610 человек.

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