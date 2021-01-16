Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года / Фото УНИАН, Александр Синица

В Украине сегодня отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта (ГАП).

Об этом говорится на сайте Минобороны.

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«Сегодня, 16 января, в Украине отмечают День памяти «киборгов», которые защищали Донецкий аэропорт с 26 мая 2014 до 22 января 2015 года», - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что «киборгами» защитников ДАП назвал сам враг.

«Дескать, только роботы способны выстоять в таких нечеловеческих условиях. В течение 242 дней с невероятной стойкостью, отвагой и несокрушимостью украинские военнослужащие и добровольцы держали оборону ДАП», - отметили в Минобороны.

В свою очередь в МИД Украины выразили благодарность всем военнослужащим, добровольцам, медикам и волонтеров за их отвагу при защите ДАП.

«Мы помним всех, кто защищал Донецкий аэропорт. Вечная память павшим героям и слава всем защитникам Донецкого аэропорта», - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Битва за Донецкий аэропорт: история

  • Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года после того, как терминал аэропорта захватили боевики "ДНР".

  • Оборона аэропорта длилась 242 дня. Украинских силовиков тогда прозвали "киборгами" за героическое противостояние врагам и несокрушимость. За это время погибли 200 бойцов и около 500 получили ранения.

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Автор: Константин Гончаров