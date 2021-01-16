В течение 242 дней с невероятной стойкостью, отвагой и несокрушимостью украинские военнослужащие и добровольцы держали оборону аэродрома.

В Украине сегодня отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта (ГАП).

Об этом говорится на сайте Минобороны.

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«Сегодня, 16 января, в Украине отмечают День памяти «киборгов», которые защищали Донецкий аэропорт с 26 мая 2014 до 22 января 2015 года», - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что «киборгами» защитников ДАП назвал сам враг.

«Дескать, только роботы способны выстоять в таких нечеловеческих условиях. В течение 242 дней с невероятной стойкостью, отвагой и несокрушимостью украинские военнослужащие и добровольцы держали оборону ДАП», - отметили в Минобороны.

В свою очередь в МИД Украины выразили благодарность всем военнослужащим, добровольцам, медикам и волонтеров за их отвагу при защите ДАП.

«Мы помним всех, кто защищал Донецкий аэропорт. Вечная память павшим героям и слава всем защитникам Донецкого аэропорта», - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Битва за Донецкий аэропорт: история

Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года после того, как терминал аэропорта захватили боевики "ДНР".

Оборона аэропорта длилась 242 дня. Украинских силовиков тогда прозвали "киборгами" за героическое противостояние врагам и несокрушимость. За это время погибли 200 бойцов и около 500 получили ранения.

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Автор: Константин Гончаров