Дмитрий Живицкий отметил, что пример Мариуполя показывает, что враг не соблюдает договоренности.

"Зеленых коридоров" в Сумской области по состоянию на 7 марта нет. Вывезти людей в безопасные районы пока невозможно.

Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Мы сегодня работаем над тем, чтобы обеспечить нормальные "зеленые коридоры" по выходу наших мирных жителей. По состоянию на утро 7 марта в области нет "зеленых коридоров", - говорится в сообщении.

При этом он отметил, что 6 марта Украина и РФ при участии международных организаций провели переговоры об обеспечении "зеленых коридоров".

"К сожалению, пример Мариуполя показывает, что враг не соблюдает договоренности, проводит обстрелы мирного населения. Такие же примеры можно было увидеть на трассе Сумы-Ромны, в Киевской области", - отметил Живицкий.

Как ранее сообщал УНИАН, российские военные грабят и иногда расстреливают машины украинских мирных людей, которые выезжают из Сум.

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