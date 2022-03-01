Зеленый коридор в Сумской области / фото REUTERS
В Сумской области сделали зеленый коридор для обмена пленными. По нему направится российская техника. Об этом заявил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
Колонна техники оккупантов проедет из Осоевки в Краснополье. Решение о создании зеленого коридора принял Зеленский.
"Зеленый коридор для вражеской техники, идущей с Осоевки! Там заложники - наши пленные! Колонна направляется на обмен пленными! Зеленый коридор организован приказом Президента Украины", - заявил Живицкий.
Первый обмен пленными на Сумщине
Первых возвращенных пленных Живицкий показал в Telegram. Пятерых украинских солдат из Теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции.