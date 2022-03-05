Суммы за девять дней войны России против Украины стали одним из самых горячих направлений.

В Сумах, где в результате обстрелов российских оккупантов нет централизованного водоснабжения, горожане в ведра собирают талую воду.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий и опубликовал соответствующее видео.

"Спасибо тебе, погода, за поддержку! Не оставляешь город Сумы в трудные времена без воды. Идет снег, с крыши тает вода. Мы ее набираем в ведра. Март, 2022 года", - с грустью констатировал Живицкий.

Суммы за девять дней войны России против Украины стали одним из самых горячих направлений. В этом городе, а также в других населенных пунктах области ежедневно идут уличные бои с оккупантами.

Напомним, сейчас Сумская теплоэлектроцентраль работает в штатном режиме, однако горячее водоснабжение будет отсутствовать до утра 5 марта. В Сумах отсутствует электроснабжение, тепло, вода и газ вследствие российской бомбардировки.

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