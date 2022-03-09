В направлении Мариуполя, за который ведутся ожесточенные бои, едет колонна российской техники.
Соответствующее видео разместили в сети. На нем видны военные грузовики и МТ-ЛБ.
"Под Мариуполем, за который ведутся ожесточенные бои, заметили большую колонну российской техники, которая движется в сторону города", - говорится в сообщении.
Ранее бойцы полка "Азов" рассказали о ситуации в оккупированном с 1 марта российскими войсками городе Мариуполь Донецкой области.
Оккупанты артиллерийскими и авиационными обстрелами беспощадно уничтожают как сам город, так и его жителей. Из-за обстрелов в Мариуполе нет электричества, воды и газа. Отсутствует связь. Оккупанты не пропускают в город гуманитарные конвои, а из города не выпускают гражданских по "зеленому коридору". Город на грани гуманитарной катастрофы.