Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы, с местными нет связи.

В направлении Мариуполя, за который ведутся ожесточенные бои, едет колонна российской техники.

Соответствующее видео разместили в сети. На нем видны военные грузовики и МТ-ЛБ.

"Под Мариуполем, за который ведутся ожесточенные бои, заметили большую колонну российской техники, которая движется в сторону города", - говорится в сообщении.

Ранее бойцы полка "Азов" рассказали о ситуации в оккупированном с 1 марта российскими войсками городе Мариуполь Донецкой области.

Оккупанты артиллерийскими и авиационными обстрелами беспощадно уничтожают как сам город, так и его жителей. Из-за обстрелов в Мариуполе нет электричества, воды и газа. Отсутствует связь. Оккупанты не пропускают в город гуманитарные конвои, а из города не выпускают гражданских по "зеленому коридору". Город на грани гуманитарной катастрофы.

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