Количество крылатых ракет у противника уменьшается, а при санкционном давлении восстановить их количество трудно или невозможно.

У Российской Федерации исчезает возможность поддерживать интенсивность ракетных обстрелов.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко во время информационного телемарафона.

"Наблюдается определенная нехватка ракет для проведения постоянных обстрелов. Я имею в виду интенсивность огня, которую мы наблюдали 10 октября", - рассказал эксперт.

Видео дня

Он напомнил, что тогда было выпущено более 80 ракет, не считая иранские беспилотники и ракеты С-300. На следующий день было уже выпущено 28 и 20 сбито. То есть мы увидели спад активности.

"Очевидно это свидетельствует о том, что поддерживать интенсивность вот таких ударов в течение нескольких дней-недель в России действительно исчезают способности. Что может свидетельствовать о проблемах с определенными видами крылатых ракет, в частности. И далее они (ракеты – УНИАН) будут уменьшаться, потому что решить их за санкционного давления и без западных технологий довольно трудно и практически невозможно", - добавил Мусиенко.

Ракетный обстрел Украины

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, в течение 10 октября российские захватчики нанесли более 61 ракетный и 32 авиационных удара, совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате вражеских обстрелов погибли 20 человек, около сотни ранено.

Российский президент Владимир Путин подтвердил, что удары нанесли в ответ на якобы "теракт" на Крымском мосту: "В случае продолжения попыток на нашей территории терактов ответа со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть в этом никаких сомнений".

Вас также могут заинтересовать новости: