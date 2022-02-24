Геращенко сообщил о погибшем в Броварах /фото УНИАН

В результате авиаудара на Бровары погиб один человек. Военные проводят эвакуацию военного городка.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook

"Броварской военный городок №161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая по предварительной информации один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Мариуполе получил ранение ребенок и трое гражданских

Также он дал  короткую сводку по ситуации:

  • Волынская область, город Луцк информация о взрывах.
  • Одесса возле аэропорта взрыв локатора
  • Запорожье возле аэропорта взрыв
  • Черниговская область, село Николаевка Новгород-Северского района идет техника РФ
  • Львовская область село Батятичи слышны взрывы
  • Полтавская область город Миргород взрыв двух ракет
  • Херсонская область (Каланчак) обстрел пограничников
  • Кировоградская область город Знаменка обстрел п/ч
  • Львовская область город Броды три взрыва на двоих в/ч
  • Черниговская область аэропорт УГСЧС попадание в локатор (пострадавшие)
  • Херсонская область, пост Азов Геническая едет военная техника РФ в сторону Мелитополя
  • Винницкая область, Бохоники обстрел п/ч
  • Хмельницкая Староконстантинов обстрел военного аэропорта
  • Одесская область город Подольск залетели два самолета из Приднестровья, обстрел в/ч
  • Житомирская область п.г.т. Озерный обстрел ракетами. Уничтожен один самолет.
  • Винницкая область город Тульчин и город Теплик в/ч взрывы.
  • И-Франковская область обстрел в/ч.
  • Харьков обстрел в/ч (зенитная часть)
  • Запорожье на окраине обстрел в/ч
  • Киевская область (Васильковский, Бориспольский, Броварской, Полесский районы) информация о взрывах.
  • Львовская область село Новый Калинов обстрел базы горюче-смазочных материалов
  • Киевская область село Ревное обстрел в/ч
  • Херсонская область города Чонгар и Каланчак обстрелы в/ч.

Нападение России на Украину - что известно

Президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы. 

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь

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