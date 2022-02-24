В результате авиаудара на Бровары погиб один человек. Военные проводят эвакуацию военного городка.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook
"Броварской военный городок №161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая по предварительной информации один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Мариуполе получил ранение ребенок и трое гражданских
Также он дал короткую сводку по ситуации:
- Волынская область, город Луцк информация о взрывах.
- Одесса возле аэропорта взрыв локатора
- Запорожье возле аэропорта взрыв
- Черниговская область, село Николаевка Новгород-Северского района идет техника РФ
- Львовская область село Батятичи слышны взрывы
- Полтавская область город Миргород взрыв двух ракет
- Херсонская область (Каланчак) обстрел пограничников
- Кировоградская область город Знаменка обстрел п/ч
- Львовская область город Броды три взрыва на двоих в/ч
- Черниговская область аэропорт УГСЧС попадание в локатор (пострадавшие)
- Херсонская область, пост Азов Геническая едет военная техника РФ в сторону Мелитополя
- Винницкая область, Бохоники обстрел п/ч
- Хмельницкая Староконстантинов обстрел военного аэропорта
- Одесская область город Подольск залетели два самолета из Приднестровья, обстрел в/ч
- Житомирская область п.г.т. Озерный обстрел ракетами. Уничтожен один самолет.
- Винницкая область город Тульчин и город Теплик в/ч взрывы.
- И-Франковская область обстрел в/ч.
- Харьков обстрел в/ч (зенитная часть)
- Запорожье на окраине обстрел в/ч
- Киевская область (Васильковский, Бориспольский, Броварской, Полесский районы) информация о взрывах.
- Львовская область село Новый Калинов обстрел базы горюче-смазочных материалов
- Киевская область село Ревное обстрел в/ч
- Херсонская область города Чонгар и Каланчак обстрелы в/ч.
Нападение России на Украину - что известно
Президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.
Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.
Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.
В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.
До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.
Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Оккупанты захватили два села в Луганской области и взорвали телебашню в Луцке – ГСЧС
- В Раду прибыл Данилов, он "привез указ о военном положении" - депутат
- В Нежине ракетным ударом уничтожен пункт управления аэродромом
- В Николаеве обстреляли военный аэродром: последствия показали на видео
- Сбиты пять самолетов и вертолет агрессора – Генштаб