В Броварах военные проводят эвакуацию.

В результате авиаудара на Бровары погиб один человек. Военные проводят эвакуацию военного городка.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook

"Броварской военный городок №161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая по предварительной информации один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Мариуполе получил ранение ребенок и трое гражданских

Также он дал короткую сводку по ситуации:

Волынская область, город Луцк информация о взрывах.

Одесса возле аэропорта взрыв локатора

Запорожье возле аэропорта взрыв

Черниговская область, село Николаевка Новгород-Северского района идет техника РФ

Львовская область село Батятичи слышны взрывы

Полтавская область город Миргород взрыв двух ракет

Херсонская область (Каланчак) обстрел пограничников

Кировоградская область город Знаменка обстрел п/ч

Львовская область город Броды три взрыва на двоих в/ч

Черниговская область аэропорт УГСЧС попадание в локатор (пострадавшие)

Херсонская область, пост Азов Геническая едет военная техника РФ в сторону Мелитополя

Винницкая область, Бохоники обстрел п/ч

Хмельницкая Староконстантинов обстрел военного аэропорта

Одесская область город Подольск залетели два самолета из Приднестровья, обстрел в/ч

Житомирская область п.г.т. Озерный обстрел ракетами. Уничтожен один самолет.

Винницкая область город Тульчин и город Теплик в/ч взрывы.

И-Франковская область обстрел в/ч.

Харьков обстрел в/ч (зенитная часть)

Запорожье на окраине обстрел в/ч

Киевская область (Васильковский, Бориспольский, Броварской, Полесский районы) информация о взрывах.

Львовская область село Новый Калинов обстрел базы горюче-смазочных материалов

Киевская область село Ревное обстрел в/ч

Херсонская область города Чонгар и Каланчак обстрелы в/ч.

Нападение России на Украину - что известно

Президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.

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