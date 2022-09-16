Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что так называемый "генпрокурор ЛНР" ликвидирован в ходе разборок местных преступных группировок.
Об этом Подоляк написал в Twitter.
"Ликвидацию так называемого "генпрокурора ЛНР" и его заместителя в собственном кабинете стоит рассматривать не иначе как разборки местных криминальных ОПГ, которые не поделили награбленное имущество в преддверии масштабного бегства", - отметил Подоляк.
Другая версия, по его словам, - зачистка Россией свидетелей военных преступлений.
"Следствие покажет", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай проинформировал, что сегодня в Луганске в результате взрыва в здании так называемой "генпрокуратуры ЛНР" погибли "генпрокурор" Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
Взрыв произошел изнутри здания так называемой "генпрокуратуры ЛНР".