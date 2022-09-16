Вместе с "прокурором" ликвидирован и его заместитель.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что так называемый "генпрокурор ЛНР" ликвидирован в ходе разборок местных преступных группировок.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Ликвидацию так называемого "генпрокурора ЛНР" и его заместителя в собственном кабинете стоит рассматривать не иначе как разборки местных криминальных ОПГ, которые не поделили награбленное имущество в преддверии масштабного бегства", - отметил Подоляк.

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Другая версия, по его словам, - зачистка Россией свидетелей военных преступлений.

"Следствие покажет", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай проинформировал, что сегодня в Луганске в результате взрыва в здании так называемой "генпрокуратуры ЛНР" погибли "генпрокурор" Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

Взрыв произошел изнутри здания так называемой "генпрокуратуры ЛНР".

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