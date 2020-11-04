По словам временно исполняющего обязанности командующего, это Григорьевка в Донецкой области, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое в Луганской области.

Временно исполняющий обязанности командующего Объединенными силами, генерал-майор Виктор Ганущак назвал четыре новых участка разведения сил и средств.

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Об этом он сообщил на брифинге в Бахмуте.

"По результатам встречи ТКГ согласовано 4 участка: Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое", - отметил Ганущак.

По его словам, ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское в целом остается стабильной и контролируемой.

Разведение сил на Донбассе: что известно

28 октября на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны разблокировали возможность перейти к разведению сил и средств на следующих четырех участках.

Был разблокирован процесс по разминированию 20 новых участков.

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Автор: Антонина Доломанжи