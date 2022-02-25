Жителей города призывают оставаться дома.

Вечером 25 февраля в Николаеве российский десант предпринял попытку высадиться. Шел бой.

Момент попал на видео.

В Николаеве с вертолетов пытались высадиться российские десантники, украинские защитники дали отпор. Шел бой.

Глава Николаевской ОГА Виталий Кима предупредил:

"Николаев, не выходим из дома. Не снимаем у окон. Пребывайте в комнатах, где отсутствуют окна".

Позже он записал короткое обращение, в котором сообщил, что эвакуация прошла слаженно. Он заверил, что сейчас ситуация стабильная.

"Нахожусь в Николаеве. Произошел инцидент с десантом. Дать информацию не могу. Сейчас все успокоилось, все нормально", - сказал он.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал николаевцев помочь с изготовлением "коктейлей Молотова".