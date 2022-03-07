НАТО отказывается закрывать небо над Украиной / фото REUTERS
НАТО не пойдет на закрытие воздушного пространства над Украиной, потому что отвечает за жизни европейцев.
Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в эфире немецкого телеканала ARD.
По ее словам, закрытие будет означать вступление в военный конфликт с Россией, что поставит под угрозу жизнь миллионов европейцев.
"Это означало бы, что самолеты НАТО будут обстреливать российские самолеты, это означало бы прямое участие НАТО в конфликте… У нас есть ответственность за защиту собственного населения", - сказала она.
Ранее президент Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с 200 конгрессменами США, попросив их помочь в введении "бесполетной зоны" в небе над Украиной.